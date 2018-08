Local primary election results reviewed

Following are Advance area primary election results from Tuesday, Aug. 7:

Lenawee County Election Results

Republican

Governor

Brian Calley 1,768

Patrick Colbeck 2,021

Jim Hines 1,094

Bill Schuette 4,350

US Senate

John James 6,096

Sandy Pensler 2,762

D7 US Congress

Tim Walberg 8,457

D17 State Senate

Dale W. Zorn 8,421

D57 State Representative

Bronna Kahle 7,895

D7 Lenawee County Commissioner

Robert P. Knoblauch 1,209

Blissfield Township Trustee

Unresolved Write-In 34

Blissfield Township Precinct 1 Delegate Vote for 2)

Anatoly Ermakov 17

Natalia Ermakov 34

James Hart 73

Blissfield Township Precinct 2 Delegate Vote for 7

Charles Cory 210

Timothy L. Watters 177

Ogden Township Precinct Delegate (Vote for 3)

Kenneth L. Staup 54

Joshua Van Camp 58

Palmyra Township Precinct Delegates (Vote for 6)

Laura Brown 194

Kathryn Eisenmann 169

Tom Eisenmann 175

Galen Engel 165

Sydney Ann Engel 160

Riga Township Precinct Delegates (Vote for 4)

Carol J. Knoblauch 98

Robert P. Knoblauch 105

Kevon Martis 79

Democratic

Governor

Abdul El-Sayed 2,103

Shri Thanedar 717

Gretchen Whitmer 4,112

US Senate

Debbie Stabenow 6,463

D7 US Congress

Gretchen Driskell 5,506

Steven Friday 1,171

D17 Michigan Senate

Bill LaVoy 6,702

D57 Michigan Representative

Amber Pedersen 5,660

Lenawee County Road Commission

Stan Wilson 6,020

D7 Lenawee County Commissioner

James Shuster 582’

Blissfield Township Trustee

Unresolved Write-In 36

Liberterian

Governor

Bill Gelineau 36

John J. Tatar 29

D17 State Senate

Chad McNamara 48

Non-Partisan Ballot Issues

Judge of Probate Court (Vote for 1) Two advance to November Ballot

Kristi Drake 3,488

Gregg P. Iddings 4,462

Todd M. Morgan 1,496

Catherine A. Sala 3,489

Lenawee County Medical Facility MIllage

Yes 9,012

No 5,372

Deerfield Twp. Road Millage Renewal Yes 115, No 79

Deerfield Twp. Fire Equp. Renewal Yes 141, No 53

Deerfield Twp. Fire Operations Renewal Yes 135, No 46

Palmyra Twp. Amended Zoning Ordinance Yes 163, No 419

Palmyra Twp. Fire Renewal Yes 383, No 206

Riga Twp. Road Renewal Yes 175, No 54

Riga Twp. Fire MIllage Yes 183, No 48

Monroe County

Republican

Governor

Brian Calley 2,773

Patrick Colbeck 1,672

Jim Hines 1,748

Bill Schuette 8,226

US Senate

John James 8,268

Sandy Pensler 5,601

D7 US Congress

Tim Walberg 13,073

D17 State Senate

Dale W. Zorn 13,073

Republican

D56 State Representative

Jason M. Sheppard 7,710

D9 Monroe County Commissioner

J. Henry Lievens 1,572

Whiteford Township Precinct 1 Delegate (Vote for 5)

Jay Stahl 158

Brittany Stahl 148

Democratic

Governor

Abdul El-Sayed 2,830

Shri Thanedar 1,912

Gretchen Whitmer 7,280

US Senate

Debbie Stabenow 11,125

D7 US Congress

Gretchen Driskell 9,877

Steven Friday 1,482

D17 Michigan Senate

Bill LaVoy 10,754

D56 State Representative

Ernie Whiteside 5,390

Non-Partisan Ballot Issues

Monroe County Central Dispatch Surcharge Proposal Yes 13,141, No 9,520

Whiteford Twp. Cemetery Millage Proposal Yes 268, No 302